Чедвик сохранит место пилота развития в «Уильямсе»

«Уильямс» подтвердил, что победительница женского чемпионата W Series Джейми Чедвик останется с командой «Формулы-1» и в 2020 году. 21-летняя девушка сохранит статус пилота развития «Уильямса», будет увеличено ее время работы на симуляторе, также она будет работать на базе «Уильямса» и будет сопровождать команду во время «Гран-при».

— Мне понравилось наблюдать, как Джейми работает с командой, как она выступает в W Series, — сказала заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс. — Джейми проделала большую работу по продвижению женщин в автоспорте. Мы ею гордимся.