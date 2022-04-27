Экс-пилот «Феррари»: «Леклеру нужно доказывать, что он классный пилот»

Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер раскритиковал гонщика «Феррари» Шарля Леклера после неудачного выступления на «Гран-при Эмилии-Романьи».

Монегаск, который шел на третьем месте, допустил ошибку из-за чего его болид развернулся и ударился об ограждение. Пилот Скудерии провел вынужденный пит-стоп и в итоге завершил гонку на шестом месте.

Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Нельзя позволять себе такое. У Леклера было много времени в запасе, а он так серьезно ошибся. Подобные вещи могут дорого обойтись ему в конце сезона.

Кроме того, заметно, что в дуэлях Ферстаппен действует немного агрессивнее. Шарль — классный пилот, но сейчас ему нужно доказывать это. Назвало время добиваться результатов», — приводит слова Бергера GP Today.

После четырех этапов сезона-2022 Леклер занимает первое место в личном зачете «Формулы-1» с 86 очками. Ферстаппен — второй с 59 очками.