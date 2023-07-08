Боттасу грозит аннулирование результатов квалификации «Гран-при Великобритании»

Результат квалификации «Гран-при Великобритании» пилота «Альфа Ромео» Валттери Боттаса может быть аннулирован, сообщает Международная автомобильная федерация (FIA).

Техническая комиссия Гран-при сообщила стюардам, что финский гонщик не уложился в необходимый минимум топлива к концу квалификации. По правилам, в болиде должно оставаться не менее одного литра топлива плюс объем, необходимый для того, чтобы доехать до боксов.

На «Гран-при Великобритании объем составляет 2,4 литра. В баке машины Боттаса оставалось лишь 0,09 литра топлива. Именно поэтому финн может быть дисквалифицирован и перемещен на последнюю позицию на старте гонки.

По итогам квалификации он занял 15-е место.