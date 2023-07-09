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Сегодня, 07:19

Расселл: «Макларен» появились из ниоткуда и не понятно, чего ждать от них в гонке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвел итоги квалификации «Гран-при Великобритании».

«Льюис в этот уик-энд был действительно на высоте и сильно на меня давил. Нужно поздравить «Макларен», они появились буквально из ниоткуда и не понятно, чего ждать от них в завтрашней гонке. В целом мы всегда лучше смотримся в гоночных условиях, чем в квалификациях. Стартовая решетка получилась интересной — Фернандо Алонсо и Серхио Перес оказались явно не на привычных для себя позициях. Посмотрим, что мы сможем сделать. Но «Макларен» и правда кажется очень быстрым», — приводит слова Расселла Crash.net.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял первое место по итогам квалификации «Гран-при Великобритании». Вторым приехал Ландо Норрис из «Макларена», третьим стал его сокомандник Оскар Пиастри.

Расселл в квалификации занял шестое место, а Льюис Хэмилтон — седьмое.

Формула-1
Макларен
Мерседес
Джордж Расселл
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