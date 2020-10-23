Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл первую практику на «Гран-при Португалии», обойдя на три десятых секунды партнера по команде Льюиса Хэмилтона. Третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+0,781).

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят завершил практику с 13-м временем (+1,868).

1. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 1.18,410

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — +0,339

3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — +0,781

4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») — +0,899

5. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл») — +0,955

6. Карлос Сайнс (Испания, «Макларен») — +1,031

7. Серхио Перес (Мексика, «Рэйсинг Пойнт») — +1,497

8. Кими Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео») — +1,544

9. Даниэль Риккьярдо (Австралия, «Рено») — +1,648

10. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури») — +1,714

11. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») — +1,790

12. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») — +1,797

13. Даниил Квят (Россия, «Альфа Таури») — +1,868

14. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») — +2,436

15. Лэнс Стролл (Канада, «Рэйсинг Пойнт») — +2,544

16. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео») — +2,599

17. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») — +2,759

18. Джордж Расселл (Великобритания, «Уильямс») — +2,964

19. Эстебан Окон (Франци, «Рено») — +3,263

20. Николас Латифи (Канада, «Уильямс») — +3,644