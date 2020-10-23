Боттас выиграл первую практику на «Гран-при Португалии»
Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас выиграл первую практику на «Гран-при Португалии», обойдя на три десятых секунды партнера по команде Льюиса Хэмилтона. Третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+0,781).
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят завершил практику с 13-м временем (+1,868).
1. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») — 1.18,410
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») — +0,339
3. Макс Ферстаппен (Нидерланды, «Ред Булл») — +0,781
4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») — +0,899
5. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл») — +0,955
6. Карлос Сайнс (Испания, «Макларен») — +1,031
7. Серхио Перес (Мексика, «Рэйсинг Пойнт») — +1,497
8. Кими Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео») — +1,544
9. Даниэль Риккьярдо (Австралия, «Рено») — +1,648
10. Пьер Гасли (Франция, «Альфа Таури») — +1,714
11. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») — +1,790
12. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») — +1,797
13. Даниил Квят (Россия, «Альфа Таури») — +1,868
14. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») — +2,436
15. Лэнс Стролл (Канада, «Рэйсинг Пойнт») — +2,544
16. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео») — +2,599
17. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») — +2,759
18. Джордж Расселл (Великобритания, «Уильямс») — +2,964
19. Эстебан Окон (Франци, «Рено») — +3,263
20. Николас Латифи (Канада, «Уильямс») — +3,644