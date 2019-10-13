Боттас выиграл «Гран-при Японии», Квят — одиннадцатый
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас победил на этапе чемпионата мира Формулы-1 «Гран-при» Японии. Второе место занял гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, тройку замкнул Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал одиннадцатым.
Япония
Чемпионат мира
17-й этап
«Гран-при Японии»
1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1:23.21,510
2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — отставание 11,376
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 11,786
4. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.01.152
5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.09.081
6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг
7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1 круг
8. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1 круг
9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1 круг
10. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1 круг
11. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1 круг
12. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг
13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг
14. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг
15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг
17. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 2 круга
18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2 круга
19. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 2 круга
Не финишировали: Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing)