Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Боттас выиграл «Гран-при Японии», Квят — одиннадцатый

09:48
Теги:

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас победил на этапе чемпионата мира Формулы-1 «Гран-при» Японии. Второе место занял гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, тройку замкнул Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал одиннадцатым.

Япония

Чемпионат мира

17-й этап

«Гран-при Японии»

1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 1:23.21,510

2. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — отставание 11,376

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 11,786

4. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 1.01.152

5. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1.09.081

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1 круг

7. Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault) — 1 круг

8. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1 круг

9. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1 круг

10. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1 круг

11. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1 круг

12. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1 круг

13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1 круг

14. Ромен Грожан (Франция, Haas) — 1 круг

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг

16. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 1 круг

17. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 2 круга

18. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 2 круга

19. Роберт Кубица (Польша, Williams) — 2 круга

Не финишировали: Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир