Победителем Гран-при Азербайджана стал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

Второе место занял его партнер по команде Льюис Хэмилтон. На третьей позиции Себастьян Феттель из "Феррари". Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал четвертым. Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят сошел с дистанции.

Боттас захватил лидерство в общем зачете - 87 очков. У Хэмилтона 86 очков и второе место. В Кубке конструкторов уверенно лидирует "Мерседес".

Баку (Азербайджан)

Чемпионат мира

4-й этап

“Гран-при Азербайджана”

1. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) - 1:31.52,942

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) - отставание 1,524

3. Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) - 11,739

4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) - 17,493

5. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) - 1.09.107

6. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) - 1.16.416

7. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) - 1.23.826

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) - 1.40.268

9. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) - 1.43.816

10. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) - 1 круг

11. Александр Албон (Таиланд, Toro Rosso) - 1

12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) - 1

13. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) - 1

14. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) - 1

15. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) - 2

16. Роберт Кубица (Польша, Williams) - 2

Не финишировали: Пьер Гасли (Франция, Red Bull Racing), Ромен Грожан (Франция, Haas), Даниил Квят (Россия, Toro Rosso), Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault)

Личный зачет: 1. Валттери Боттас - 87. 2. Льюис Хэмилтон - 86. 3. Себастьян Феттель - 52. 4. Макс Ферстаппен - 51. 5. Шарль Леклер - 47. 6. Пьер Гасли - 13. 7. Кими Райкконен - 13. 8. Серхио Перес - 13. 9. Ландо Норрис - 12. 10. Кевин Магнуссен - 8. 11. Карлос Сайнс - 6. 12. Даниэл Риккьярдо - 6. 13. Нико Хюлькенберг - 6. 14. Ленс Стролл - 4. 15. Александр Албон - 3. 16. Даниил Квят - 1. 17. Антонио Джовинацци - 0. 18. Ромен Грожан - 0. 19. Роберт Кубица - 0. 20. Джордж Расселл - 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 173. 2. Ferrari - 99. 3. Red Bull Racing - 70. 4. McLaren - 18. 5. Racing Point - 17. 6. Alfa Romeo - 13. 7. Haas - 8. 8. Renault - 6. 9. Toro Rosso - 4. 10. Williams - 0

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