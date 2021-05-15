Грожан завоевал поул на третьем в карьере этапе Indycar

Бывший гонщик «Формулы-1» Ромен Грожан завоевал первый в карьере поул в американской серии гонок с открытыми колесами Indycar.

Француз показал лучшее время в квалификации на этапе в Индианаполисе. Грожан, выступающий за команду «Дэйл Койн», опередил ставшего вторым Джозефа Ньюгардена из «Пенске» на 0,126 секунды.

В «Формуле-1» Грожан выступал с 2009 по 2020 год. В ноябре 2020 года француз попал в серьезную аварию во время «Гран-при Бахрейна». Болид Грожана моментально загорелся после столкновения с ограждением, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями. После этого пилот покинул «Королевские гонки».