Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу в квалификации «Гран-при Мексики».

«У меня были шикарные круги, особенно первый в третьем сегменте квалификации. Во второй попытке я не смог так же хорошо проехать во втором секторе. Первый круг в третьем сегменте — пожалуй, один из лучших для меня. Думаю, в нашу пользу сыграло то, что было теплее, мы смогли оптимизировать настройки и температуру шин. Мне очень понравилась квалификация», — цитирует Sky Sports Боттаса.

Гонка в рамках этапа в Мексике состоится сегодня, 7 ноября. Начало — в 22.00 (мск).