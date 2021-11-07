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Боттас прокомментировал свою победу в квалификации «Гран-при Мексики»

08:26
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал свою победу в квалификации «Гран-при Мексики».

«У меня были шикарные круги, особенно первый в третьем сегменте квалификации. Во второй попытке я не смог так же хорошо проехать во втором секторе. Первый круг в третьем сегменте — пожалуй, один из лучших для меня. Думаю, в нашу пользу сыграло то, что было теплее, мы смогли оптимизировать настройки и температуру шин. Мне очень понравилась квалификация», — цитирует Sky Sports Боттаса.

Гонка в рамках этапа в Мексике состоится сегодня, 7 ноября. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/live-blog/30125/12461977/mexico-city-gp-final-practice-live

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Иван Торопцев все материалы автора
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