«Лучше стартовать третьим, чем вторым». Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Мексики»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен высказался о результате квалификации «Гран-при Мексики». Он финишировал на третьей позиции.

На быстром круге ему пришлось сбросить скорость из-за того, что перед ним за пределы трассы выехали его напарник — Серхио Перес и Юки Цунода из «Альфа Таури».

«Кажется, что по ходу квалификации мы потеряли оптимальный баланс болида. Но на последнем круге все складывалось хорошо — а потом я точно не знаю, что случилось впереди меня. Я ожидал появления желтых флагов из-за этого инцидента, поэтому немного сбросил скорость.

Если бы не это, то даже проблемы с балансом не помешали бы завоевать поул. Не лучший результат, но лучше стартовать третьим, чем вторым", — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

С первого места в гонке будет стартовать Валттери Боттас из «Мерседеса». Со второй позиции стартует его партнер по команде Льюис Хэмилтон.

Гонка состоится 7 ноября в 22:00 по московскому времени.