Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас подвел итоги пятничных тренировок «Гран-при Саудовской Аравии».

«Скорости высокие, а стены у трассы совсем близко. Но это именно то, чего мы и хотим, что нам нравится. Ты испытываешь прилив адреналина. Но иногда возникают серьезные проблемы с трафиком — потому что здесь практически нет прямых, ты постоянно хоть чуть-чуть куда-то поворачиваешь, много слепых зон.

Организаторы здорово поработали над покрытием. Несмотря на то, что оно совсем новое, покрытие очень цепкое. Хотя понятно, что здесь проводятся и гонки поддержки, так что по ходу уик-энда сцепление с треком будет постоянно увеличиваться. Кочек здесь почти нет», — приводит слова Боттаса F1i.com.

В первой тренировке Боттас показал третье время. Во втором свободном заезде он стал вторым.

Квалификация «Гран-при Саудовской Аравии» состоится 4 декабря в 20:00 по московскому времени.