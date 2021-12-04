В «Феррари» рассказали о состоянии здоровья Леклера после аварии во второй практике

В «Феррари» рассказали о состоянии здоровья пилота команды Шарля Леклера, который попал в аварию во второй практике «Гран-при Саудовской Аравии».

«Шарль вернулся к команде после обязательных медицинских проверок, по итогам которых врачи подтвердили, что с ним все в порядке», — приводит заявление пресс-службы «Феррари» RacingNews365.

Леклер попал в аварию в конце тренировки. Гонщик не справился с управлением в повороте и врезался в заграждения. Болид оказался сильно поврежден.