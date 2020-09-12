Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат (1.16,530) по итогам третьей сессии свободных заездов «Гран-при Тосканы».

Второе время — у гонщика «Ред Булла» Макса Ферстаппена, третье место занял партнер Боттаса по команде, Льюис Хэмилтон (+0,083).

Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» занял 9-ю строчку (+1,097) по итогам заезда, его партнер по команде, Пьер Гасли, стал 5-м (+0,696).

Квалификация «Гран-при Тосканы» состоится сегодня, 12 сентября, начало — в 16.00 (мск).