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Боттас дебютирует за «Альфа Ромео» на тестах в Абу-Даби

21:11
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Пилот «Мерседес» Валттери Боттас сможет сесть за руль болида «Альфа Ромео» на тестах в Абу-Даби, сообщает Motorsport Week.

По информации источника, команды согласовали этот вопрос. Финн выступит на тестах, которые пройдут 14 и 15 декабря.

Боттас станет боевым пилотом «Альфа Ромео» с сезона-2022. В команде он заменит Кими Райкконена, объявившего о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.

Дополнительная информация:

https://www.motorsportweek.com/2021/12/11/bottas-to-make-alfa-romeo-test-debut-on-tuesday/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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