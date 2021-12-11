Боттас дебютирует за «Альфа Ромео» на тестах в Абу-Даби
21:11
Пилот «Мерседес» Валттери Боттас сможет сесть за руль болида «Альфа Ромео» на тестах в Абу-Даби, сообщает Motorsport Week.
По информации источника, команды согласовали этот вопрос. Финн выступит на тестах, которые пройдут 14 и 15 декабря.
Боттас станет боевым пилотом «Альфа Ромео» с сезона-2022. В команде он заменит Кими Райкконена, объявившего о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.
Дополнительная информация:
https://www.motorsportweek.com/2021/12/11/bottas-to-make-alfa-romeo-test-debut-on-tuesday/
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