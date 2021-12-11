Серхио Перес: «Надеюсь, смогу помочь Ферстаппену и завтра»

Пилот команды «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал результат квалификации «Гран-при Абу-Даби». Он занял четвертое место.

«Думаю, у нас по-прежнему много возможностей, – цитирует Переса Motorsport.com. – По нашим расчетам вообще выходит, что между составами нет большой разницы. Так что, надеюсь, мы сможем хорошо стартовать, после чего поведем свою гонку.

Мы знали, что без слип-стрима шансов опередить «Мерседес» нет. Так что продемонстрировали отличную командную работу, и все получилось. Думаю, исход мог оказаться вовсе не таким успешным, но мы справились.

Очень рад за Макса (Ферстаппена – Прим. «СЭ», я смог помочь ему. Надеюсь, смогу и завтра. Сам я хотел бы оказаться третьим, но, думаю, потерял на выходе из финального поворота. Но результат все равно хороший».

Победу в квалификации одержал напарник Переса Макс Ферстаппен. Вторым стал Льюис Хэмилтон («Мерседес»). На третьей позиции Ландо Норрис («Макларен»).