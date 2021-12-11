По информации Autosport, Росс Браун покинет пост спортивного директора «Формулы-1», а Пэт Симмондс перестанет быть главным техническим директором чемпионата.

Указано, что Браун, который является спортивным директором чемпионата с 2017 года, покинет свою должность, однако точные сроки, когда это произойдет, не называются. Пока также не ясно, сохранит ли он почетную или консультативную роль в «Формуле-1», и кто может заменить его на посту управляющего директора.

В марте 2017 года Браун выбрал своего бывшего коллегу по «Бенеттону» Пэта Симмондса, чтобы тот возглавил новый технический отдел «Формулы-1» и сосредоточился на будущих правилах чемпионата, которые будут введены в 2022 году. Симмондс завершит свою работу технического директора следующим летом.