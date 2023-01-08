Босс «Пантеры» заявил, что в «Формуле-1» могут выступать 13 команд

Босс «Пантеры Азия» Бенжамен Дюран заявил, что команда не конкурирует с «Андретти» за попадание в «Формулу-1».

«В «Формуле-1» могут выступать 13 команд. Это не означает, что 13 команд будут, но, если существуют три хороших претендента, которые могут что-то привнести в «Ф-1», их можно принять. Так что мы не боремся с «Андретти» за одно место. Дело не в том, одобрят «Андретти» или нас. Я не могу рассуждать о ценности заявки «Андретти». Похоже, там много позитивного, выполнены все требования. Но это не мешает нам прийти в «Ф-1». Мы не считаем друг друга конкурентами. Во-первых, мы не находимся на одном рынке. Есть сходства: «Андретти» пытается выйти за пределы США, мы — за пределы Азии, однако у нее есть поддержка производителя. И команда уже гоняется, я не могу сравнивать себя с ней. Мы может рассуждать только о ценности своего проекта, о том, что он, на наш взгляд, достаточно хорош для одобрения ФИА и «Ф-1», — приводит слова Дюрана Planet F1.

«Андретти» и «Пантера Азия» намеры прийти в «Формулу-1». По информации СМИ, большинство нынешних команд выступают против появления новых коллективов в чемпионате.