Берни Экклстоун: «Ожидаю, что будет суперинтересная гонка, жду зрелищной борьбы»

Бывший исполнительный директор «Формулы-1» Берни Экклстоун рассчитывает увидеть интересную и зрелищную борьбу во время гонки «Гран-при России».

Гонка Гран-при России пройдет в сегодня, начало — 14.10 по московскому времени..

— Я видел не одну гонку в Сочи. Сегодня ожидаю, что будет суперинтересная гонка, жду зрелищной борьбы. Посмотрим, сумеет ли «Феррари» наконец здесь добиться успеха, — цитирует ТАСС Экклстоуна.

«Гран-при России» проводится в Сочи с 2014 года. Предыдущие пять гонок выиграли пилоты «Мерседеса».