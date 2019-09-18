Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун считает, что увеличение числа гонок в календаре негативно скажется на статусе этого вида спорта. Планируется, что в 2020 году в сезоне будет 22 этапа.

— Это слишком много, — цитирует Auto Motor und Sport Экклстоуна. — 16 гонок было достаточно. Чем больше гонок, тем больше обесценивается продукт. Мы уже испытали эффект от этого супернасыщения в теннисе. Есть сотня турниров, но вряд ли даже наберется десяток по-настоящему стоящих. Если будет всего 16 гонок, то организаторам придется платить больше. И они будут это делать. Потому что их мероприятие станет более ценным из-за ограниченного числа «Гран-при».