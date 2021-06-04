BBC: «Гран-при Сингапура» не состоится в 2021 году

«Гран-при Сингапура» не состоится в сезоне-2021 «Формулы-1», сообщает BBC.

По информации источника, руководство гоночной серии и правительство Сингапура приняли решение о том, что этап будет невозможно провести из-за ограничений на въезд в страну на фоне пандемии коронавируса. Сообщается, что гонку в Сингапуре могут заменить на этап в Турции или Китае, также рассматривается вариант с проведением двух этапов в Остине (США).

«Гран-при Сингапура» должен был пройти с 1 по 3 октября. В случае, если этот этап заменят гонкой в Остине (США), то один этап в Штатах состоится с 15 по 17 октября, а второй — с 22 по 24 октября.