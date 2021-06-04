Хэмилтон выразил недовольство скоростью «Мерседес» на «Гран-при Азербайджана»
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон остался недоволен своим 11-м местом во второй сессии свободных заездов «Гран-при Азербайджана».
«В целом, я провел хороший день. Не было столкновений, я собрал количество кругов, которое было нужно, все обошлось без ошибок. Просто мы медленные. Мне казалось, что я неплохо пилотирую, в первой практике машина работала лучше, чем во второй. Мы сильно отстаем от остальных, придется поломать голову, чтобы решить, как нам улучшить результат. Тяжело не попасть в топ-10. Мы не сделали никакого шага вперед по сравнению с этапом в Монако. Если мы что-то и сделали, то скорее шагнули назад», — цитирует RaceFans Хэмилтона.
В первой практике «Гран-при Азербайджана» Хэмилтон показал 7-е время, во второй стал 11-м.
«Гран-при Азербайджана» проходит с 4 по 6 июня.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/06/04/puzzled-hamilton-says-there-was-no-more-time-in-it-after-ending-practice-11th/
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