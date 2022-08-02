Автодром в Зандворте сохранил право проводить «Формулу-1», несмотря на протесты экологических организаций

Автодром в Зандворте сохранил возможность проведения гонок «Формулы-1», несмотря на протесты экологических организаций. Такое решение принял Верховный суд Нидерландов, сообщает ТАСС со ссылкой на «Dutch News».

Таким образом, «Гран-при Нидерландов» сможет пройти с 3 по 5 сентября 2022 года.

Ранее ряд экологических организаций призвал суд приостановить действие разрешения на проведение гонок до тех пор, пока не будет принято окончательное решение по существу дела.

Они утверждают, что власти провинции Северная Голландия не должны были давать разрешение в связи с сомнениями относительно того, как были рассчитаны выбросы азота в результате самих гонок и присутствия на них тысяч болельщиков.