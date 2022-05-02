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Сегодня, 16:12

«Ауди» и «Порше» присоединятся к «Формуле-1»

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор концерна «Фольксвагена» Герберт Дисс заявил, что «Ауди» и «Порше» решили присоединиться к «Формуле-1». Дисс добавил, что планы «Порше» в «Ф-1» являются чуть более конкретными, информирует Motorsport

Бренды «Фольксвагена» планируют участие в «Ф-1» с 2026 года. «Порше» планирует приобрести 50 процентов акций команды «Ред Булл». Ранее появлялась информация о том, что «Порше» может стать мотористом австрийского коллектива.

«Ауди» проявляла интерес к покупке «Макларена», однако затем переключилась на «Астон Мартин».

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