Магнуссен признался, что больше не боится потерять место в «Формуле-1»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что больше не боится потерять место в «Формуле-1».

«Рождение ребенка определенно смещает твои жизненные приоритеты. Да, «Формула-1» для тебя очень важна, но она перестает быть самой важной частью твоей жизни. Потому что в жизни появляется что-то более важное — твоя семья», — приводит слова Магнуссена racingnews365.

Также пилот отметил, что сейчас получает от гонок намного больше удовольствия.

«Теперь я получаю от гонок намного больше удовольствия. Сейчас «Формула-1» — это что-то вроде приятного бонуса, ну или подарка. Потому что я уже терял место в «Ф-1». Поэтому теперь я не боюсь его потерять. Нет, я надеюсь провести в «Ф-1» еще много лет, но я больше не боюсь лишиться этого места», — добавил Магнуссен.

Магнуссен после четырех этапов сезона-2022 «Ф-1» занимает 10-е место, набрав 15 очков.