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Сегодня, 16:27

Пиастри может заменить Латифи в «Уильямсе» по ходу сезона

Иван Шитик
Корреспондент
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Резервист «Альпин» Оскар Пиастри может оказаться в статусе боевого пилота «Уильямса» по ходу нынешнего сезона, утверждает Motorsport.

Будущее чемпиона «Формулы-2» во французской команде туманно, поскольку Эстебан Окон подписал контракт до конца 2024 года, а Фернандо Алонсо, как ожидается, скоро заключит новое соглашение.

Приоритетным вариантом для Пиастри и его менеджера Марка Уэббера, бывшего пилота «Формулы-1», является «Уильямс», так как предполагается, что Николас Латифи потеряет место либо в конце года, либо уже по ходу сезона-2022.

Альпин
Уильямс
Николас Латифи
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