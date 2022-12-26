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Сегодня, 14:47

Шумахер заявил, что никто не был полноценно готов к «Формуле-1» после двух лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Резервный пилот «Мерседес» Мик Шумахер высказал мнение, что со временем у него получится стать топовым гонщиком «Формулы-1».

«Никто не был полноценно готов к «Формуле-1» после двух лет. Мне еще многому предстоит научиться. Я намерен показать, что, как только соберу все воедино, что я уже демонстрировал в юниорских категориях, смогу стать топовым пилотом и в «Формуле-1». Да, у меня получалось не все, но уверен, что приду к этому», — приводит слова Шумахера The Checkered Flag.

Два предыдущих сезона 23-летний Шумахер провел в статусе одного из боевых пилотов команды «Хаас», его лучшим результатом в «Формуле-1» является шестое место на «Гран-при Австрии» в 2022 году. В американском коллективе его заменил соотечественник Нико Хюлькенберг.

Источник: https://www.thecheckeredflag.co.uk/2022/12/schumacher-certain-he-can-be-a-top-driver-in-formula-1-despite-losing-haas-seat/
Формула-1
Мерседес
Хаас
Мик Шумахер
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