Алонсо рассказал, готов ли вернуться в «Формулу-1»

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо рассказал о том, готов ли вернуться в «Формулу-1». Испанец считает, что это теоретически возможно в 2021 году, когда изменится технический регламент.

— Причины, по которым я покинул «Формулу-1», все еще будут иметь значение в 2020 году, — цитирует AFP Алонсо. — Речь о доминировании одной команды и предсказуемых гонках. Но изменение регламента может перетасовать карты и дать новые возможности. Единственный минус — тяжелый календарь. 22 гонки — это нон-стоп. А я уже старею.