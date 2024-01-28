Бывший директор «Мерседеса» рассказал, как сделать «Формулу-1» зрелищней

Бывший исполнительный директор «Мерседеса» Ник Фрай предположил, как можно сделать «Формулу-1» более интересной для зрителей.

«Формула-1» за последние несколько лет добилась больших успехов, и Netflix в значительной степени помог этому. Однако я думаю, что спорту нужно предлагать больше вариаций, помимо местоположения», — приводит OLBG слова Фрая.

По его мнению, есть два пути, которые «Формула-1» могла бы изучить для того, чтобы сделать гонки достаточно непредсказуемыми. Первый — изменение технического регламента, чтобы обеспечить более равные условия. Второй вариант — сделать это через спортивный регламент, что означает изменение формата гонки, количества пит-стопов и количества использования шин.

«Я не знаю, поможет ли это, но думаю, что ответ находится в этой области. Я должен признать, что однородность гонок «Формулы-1» вредна для спорта в целом», — добавил специалист.

По итогам сезона-2023 чемпионат мира по кольцевым автогонкам выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который набрал 575 очков. Вторым стал его партнер по команде Серхио Перес (285). На третьем месте расположился Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (234).