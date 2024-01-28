Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:43

Бывший директор «Мерседеса» рассказал, как сделать «Формулу-1» зрелищней

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший исполнительный директор «Мерседеса» Ник Фрай предположил, как можно сделать «Формулу-1» более интересной для зрителей.

«Формула-1» за последние несколько лет добилась больших успехов, и Netflix в значительной степени помог этому. Однако я думаю, что спорту нужно предлагать больше вариаций, помимо местоположения», — приводит OLBG слова Фрая.

По его мнению, есть два пути, которые «Формула-1» могла бы изучить для того, чтобы сделать гонки достаточно непредсказуемыми. Первый — изменение технического регламента, чтобы обеспечить более равные условия. Второй вариант — сделать это через спортивный регламент, что означает изменение формата гонки, количества пит-стопов и количества использования шин.

«Я не знаю, поможет ли это, но думаю, что ответ находится в этой области. Я должен признать, что однородность гонок «Формулы-1» вредна для спорта в целом», — добавил специалист.

По итогам сезона-2023 чемпионат мира по кольцевым автогонкам выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который набрал 575 очков. Вторым стал его партнер по команде Серхио Перес (285). На третьем месте расположился Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» (234).

Формула-1
Мерседес
0
Читайте также
Кузьмина заняла 59-е место в первой гонке после пятилетнего перерыва
Бывшему форварду клубов НХЛ грозит 50 лет тюрьмы за изнасилование
Названа возможная причина нападения на журналистку «Известий»
Жильцы частично обрушившегося дома в Ростове-на-Дону рассказали о случившемся
На журналистку «Известий» напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой
В ФРГ около 100 тыс. человек вышли на акцию против правого экстремизма
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норрис — о продлении контракта с «Макларен»: «Я вырос в этой команде и чувствую себя здесь как дома»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости