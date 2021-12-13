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Ферстаппен подтвердил, что будет выступать под номером 1 в сезоне-2022

21:27
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что сменит гоночный номер в следующем сезоне с 33-го на чемпионскую единицу.

«Да, я возьму себе первый номер. Сколько раз я еще получу такую возможность? Возможно, это будет единственная возможность. Это лучший номер из всех. Конечно же, я помещу его на свой болид», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

12 декабря Ферстаппен выиграл гонку «Гран-при Абу-Даби», обогнав на последнем круге Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», и впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1».

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/verstappen-will-use-1-for-2022-f1-title-defence/6881588/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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