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Алонсо может выступить на молодежных тестах «Формулы-1»

16:19
Фернандо Алонсо. Фото AFP
Фернандо Алонсо. Фото AFP
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Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо может принять участие в тестах молодых пилотов «Формулы-1» в Абу-Даби. «Рено» уже ведет переговоры с ФИА по этому поводу, сообщает Motorsport.

Тесты пройдут в Абу-Даби по окончании сезона. В этом году заезды будут сокращены с трех до одного дня.

Напомним, 39-летний Алонсо со следующего сезона будет выступать за «Рено». Он займет в команде место Даниэля Риккьярдо, который с 2021 года станет боевым пилотом «Макларена».

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