Алонсо может вернуться в «Рено»

Глава гоночной команды «Рено» Сириль Абитебуль рассказал, что у команды есть много вариантов относительно следующего сезона. Одним из них является приглашение Фернандо Алонсо.

— У нас много вариантов, так как в следующем будет много доступных пилотов, — цитирует руководителя Nextgen-Auto. — Да, в списке есть Фернандо Алонсо, но также есть и другие. «Рено» возьмет время на размышление, для нас это решение будет очень важно, так как команды не хочет идти по пути «Макларена» или «Феррари». Мне кажется немного странным вариант с оглашением состава пилотов на следующий год в тот момент, когда предстоящий сезон еще даже не начался.

Напомним, что испанец дважды выигрывал чемпионат в составе французской команды.