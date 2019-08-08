Александр Албон: "Я не думаю о "Ред Булле". Моя задача - сохранить место в "Торо Россо"

Пилот "Торо Россо" Александр Албон отметил, что не думает о возможности в 2020 году оказаться в "Ред Булле". По его словам, перед ним стоит задача сохранить место в "Торо Россо".

– Я не думаю о переходе в "Ред Булл", – цитирует GPToday Албона. – Сначала нужно подумать о сохранении места в "Торо Россо". Это главное. Я могу лишь сосредоточиться на текущей работе. Надеюсь, что моих усилий достаточно. Все в моих руках с точки зрения вождения. Но решение принимаю не я. Нам нужно набрать как можно больше очков, провести серию удачных гонок. Сохранить пятое место в Кубке конструкторов будет непросто.