Пилот "Торо Россо" Александр Албон отметил, что ему легко далось решение покинуть "Формулу-Е". 23-летний гонщик не пожалел о своем решении.

– Переход из "Формулы-Е" – это определенный риск, – цитирует F1i Албона. – Но с шести лет я ассоциирую автоспорт с "Формулой-1". О ней мечтает любой гонщик. Когда я выступал в "Формуле-2", мечтал о "Формуле-1". Но мечта становилась все дальше, поэтому я решил перейти в "Формулу-Е". А когда подвернулся шанс, мне было понятно, чего я хочу. Конечно, в "Формуле-1" меньше стабильности, но в любой серии нужно добиваться результатов – они все определяют. Я ни о чем не жалею. Никто не хотел бы упустить свой единственный шанс в "Формуле-1". Так что это было легкое решение.