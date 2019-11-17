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Александр Албон: «Хотел немного большего от квалификации»

14:09
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Пилот «Ред Булла» Александр Албон отметил, что хотел большего от квалификации «Гран-при Бразилии». Он показал шестой результат, а его партнер по команде Макс Ферстаппен выиграл квалификацию.

— Все в порядке. Но я хотел немного большего, — цитирует GP Today Албона. — Это довольно сложная трасса для освоения. Тут затяжные повороты. Если на такой трассе допустить одну ошибку, то расплачиваться придется в следующих четырех-пяти поворотах. В целом сессией доволен. Но не слишком.

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