Альдо Коста покинет пост технического консультанта «Мерседеса»

Технический консультант «Мерседеса» Альдо Коста покинет команду. Как сообщает официальный сайт «Мерседеса», специалист прекратит работу в немецкой команде после окончания сезона. Коста займет пост технического директора в «Далларе».

Эта компания производит шасси для множества гоночных серий, среди которых «Формула-Е», «Формула-2» и IndyCar. Также итальянская компания сотрудничает с «Хаасом».