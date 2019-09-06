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Альдо Коста покинет пост технического консультанта «Мерседеса»

21:16
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Технический консультант «Мерседеса» Альдо Коста покинет команду. Как сообщает официальный сайт «Мерседеса», специалист прекратит работу в немецкой команде после окончания сезона. Коста займет пост технического директора в «Далларе».

Эта компания производит шасси для множества гоночных серий, среди которых «Формула-Е», «Формула-2» и IndyCar. Также итальянская компания сотрудничает с «Хаасом».

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