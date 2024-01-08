Ферстаппен рассказал, каких двух гонщиков пригласил бы в команду, если бы был ее руководителем

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, каких двух гонщиков взял бы в команду, если бы был ее руководителем.

«Могу ли я выбрать сам себя? Если да, тогда это был бы я и Ландо [Норрис]. Он еще молод, и впереди у него долгая карьера. А еще он может быть очень, очень быстрым. Без себя я бы взял Ландо и Оскара [Пиастри]. Они оба хорошие пилоты. Оскар — быстрый новичок. Ему еще есть чему поучиться, например, улучшить свой гоночный темп. Но, судя по тому, что я вижу, он умный парень. Он еще выиграет свои гонки», — сказал Ферстаппен.

Ферстаппен по итогам сезона-2023 стал трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1». Всего в прошлом году он выиграл 19 гонок. Ландо Норрис занял шестое место в личном зачете пилотов, Оскар Пиастри — девятое.