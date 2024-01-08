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Сегодня, 10:30

Ферстаппен рассказал, каких двух гонщиков пригласил бы в команду, если бы был ее руководителем

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос, каких двух гонщиков взял бы в команду, если бы был ее руководителем.

«Могу ли я выбрать сам себя? Если да, тогда это был бы я и Ландо [Норрис]. Он еще молод, и впереди у него долгая карьера. А еще он может быть очень, очень быстрым. Без себя я бы взял Ландо и Оскара [Пиастри]. Они оба хорошие пилоты. Оскар — быстрый новичок. Ему еще есть чему поучиться, например, улучшить свой гоночный темп. Но, судя по тому, что я вижу, он умный парень. Он еще выиграет свои гонки», — сказал Ферстаппен.

Ферстаппен по итогам сезона-2023 стал трехкратным чемпионом мира в классе «Формула-1». Всего в прошлом году он выиграл 19 гонок. Ландо Норрис занял шестое место в личном зачете пилотов, Оскар Пиастри — девятое.

Источник: https://www.f1oversteer.com/news/max-verstappen-shares-which-two-drivers-he-would-hire-if-he-was-a-formula-1-team-boss/
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
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