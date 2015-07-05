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Тото Вольф: "Хэмилтон точно определил время заезда в боксы"

5 июля 2015, 17:39

Глава "Мерседеса" Тото Вольф отметил правильное тактическое решение пилота немецкой команды Льюиса Хэмилтона. Ключевой момент гонки для британца наступил, когда над трассой усилился дождь, и он первым из группы лидеров решился свернуть в боксы за промежуточной резиной.

– Он точно определил время заезда в боксы, – приводит Autosport слова Вольфа. – У него были различные варианты, ведь в тот момент его шины стали разрушаться из-за проплешины. Но он верно все сделал.

Мы должны в таком случае получить подтверждение от гонщиков, и Льюис правильно все рассчитал. И хотя решение было абсолютно верным, нельзя сказать, что оно было очевидным в тот момент.

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