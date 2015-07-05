Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Нико Росберг: "Дождь дал мне возможность обойти пилотов "Уильямса"

5 июля 2015, 17:33
Теги:

Пилот "Мерседеса" Нико Росберг, занявший второе место на "Гран-при Великобритании", подчеркнул, что его партнер по команде Льюис Хэмилтон, одержавший победу, здорово подобрал шины. По словам Росберга, обогнать пилотов "Уильямса" Фелипе Массу и Валттери Боттаса ему помог начавшийся дождь.

– В определенный момент было не очень здорово, – приводит BBC слова Росберга. – Я никак не мог настичь пилотов "Уильямса". Но потом начался дождь, и это дало мне возможность пройти и Массу, и Боттаса, к тому же я подобрался ближе к Хэмилтону. Я верил, что смогу догнать его, но потом дождь усилился, а Хэмилтон сделал правильный выбор шин.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир