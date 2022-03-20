Шестикратный чемпион MotoGP Маркес госпитализирован из-за падения и пропустит «Гран-при Индонезии»

Гонщик «Хонды» Марк Маркес пропустит «Гран-при Индонезии».

Маркес не смог справиться с управлением мотоциклом в седьмом повороте трассы, после чего взлетел в воздух и упал.

SHOCKING highside for @marcmarquez93! ?



Incredibly Marc was able to walk away and hopefully he's all OK ?#IndonesianGP ?? pic.twitter.com/uUwWxQJvHa — MotoGP(tm)? (@MotoGP) March 20, 2022

Испанец был оперативно доставлен в одну из местных больниц на вертолете. Первичное медицинское обследование не выявило у гонщика серьезных травм, однако команда, врачи и сам Маркес приняли решение не выходить на старт и продолжить наблюдение в клинике.

Гонка в рамках «Гран-при Индонезии» должна была стартовать в 10.00 по московскому времени, ее старт отложен из-за сильного дождя.

Маркес — шестикратный чемпион MotoGP. В первой гонке сезона-2020 испанец получил серьезную травму правой руки, из-за которой пропустил весь сезон и две первых гонки в 2021 году.