Известный мотоциклист Крис Пфайффер скончался в возрасте 51 года

Известный мотоциклист и каскадер Крис Пфайффер скончался в возрасте 51 года, сообщает Fox.

Спортсмен четырежды выигрывал престижную мотогонку класса эндуро «Эрцбергское родео». Также он являлся обладателем нескольких рекордов Гиннесса, в частности ему удалось перепрыгнуть через 33 лежащих людей на мотоцикле без использования трамплина.

Пфайффер завершил карьеру в мотоциклетном фристайле в 2015 году. Спортсмен также исполнял роль каскадера и сотрудничал с голливудским актером Томом Крузом.