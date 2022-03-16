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Сегодня, 07:40

Известный мотоциклист Крис Пфайффер скончался в возрасте 51 года

Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный мотоциклист и каскадер Крис Пфайффер скончался в возрасте 51 года, сообщает Fox.

Спортсмен четырежды выигрывал престижную мотогонку класса эндуро «Эрцбергское родео». Также он являлся обладателем нескольких рекордов Гиннесса, в частности ему удалось перепрыгнуть через 33 лежащих людей на мотоцикле без использования трамплина.

Пфайффер завершил карьеру в мотоциклетном фристайле в 2015 году. Спортсмен также исполнял роль каскадера и сотрудничал с голливудским актером Томом Крузом.

Источник: https://www.foxsports.com.au/motorsport/legendary-stunt-king-chris-pfeiffer-dead-at-age-51/news-story/7514ad1c12f7532094229973ea4ed5f8
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