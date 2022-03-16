Известный мотоциклист Крис Пфайффер скончался в возрасте 51 года
Известный мотоциклист и каскадер Крис Пфайффер скончался в возрасте 51 года, сообщает Fox.
Спортсмен четырежды выигрывал престижную мотогонку класса эндуро «Эрцбергское родео». Также он являлся обладателем нескольких рекордов Гиннесса, в частности ему удалось перепрыгнуть через 33 лежащих людей на мотоцикле без использования трамплина.
Пфайффер завершил карьеру в мотоциклетном фристайле в 2015 году. Спортсмен также исполнял роль каскадера и сотрудничал с голливудским актером Томом Крузом.
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24 окт 2021 17:35
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