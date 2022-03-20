Авто / мото
Мотоспорт
Новости Формула-1 Автоспорт Ралли
Главная
Авто-мото
Мотоспорт

Сегодня, 10:37

Молния попала в трассу во время этапа MotoGP в Индонезии

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Молния попала в трассу во время «Гран-при Индонезии» в рамках чемпионата MotoGP.

В эфир трансляции попали кадры, фиксирующие попадание разряда в гравийную ловушку рядом с дорожным полотном.

Гонка должна была начаться в 10.00 по московскому времени, но ее старт был отложен из-за сильного дождя в Индонезии.

0
Читайте также
Звездная диета: как худеют знаменитости?
«Драго» не испортил английскую вечеринку. Александр Волков сдался Тому Аспиналлу в главном бою UFC в Лондоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шестикратный чемпион MotoGP Маркес госпитализирован из-за падения и пропустит «Гран-при Индонезии»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости