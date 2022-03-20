Молния попала в трассу во время этапа MotoGP в Индонезии

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Молния попала в трассу во время «Гран-при Индонезии» в рамках чемпионата MotoGP.

В эфир трансляции попали кадры, фиксирующие попадание разряда в гравийную ловушку рядом с дорожным полотном.

Гонка должна была начаться в 10.00 по московскому времени, но ее старт был отложен из-за сильного дождя в Индонезии.