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Маркес выиграл гонку в Японии уже в статусе шестикратного чемпиона мира

10:18

Испанский мотогонщик Марк Маркес из Honda стал победителем «Гран-при Японии» в MotoGP на трассе в Мотеги. Это десятая победа 26-летнего испанца в нынешнем сезоне и 53-я в карьере в самом престижном классе мотогонок. Вторым стал француз Фабио Картараро (Yamaha), а замкнул тройку итальянец Андреа Довициозо (Ducati).

Напомним, что свой шестой чемпионский титул в MotoGP Маркес завоевал досрочно в предыдущей гонке

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