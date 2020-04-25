Финский этап Moto GP перенесен из-за коронавируса

Организаторы чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам объявили о переносе этапа в Финляндии. Заезды должны были состояться 10-12 июля. Новая дата проведения пока не сообщается.

Этап в Финляндии стал 11-м в календаре Moto Gp, который был перенесен из-за коронавируса. Ранее пострадали гонки в Таиланде, США, Аргентине, Испании (2 этапа), Франции, Италии, Германии, Катаре и Голландии.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 24 на 25 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 2 817 366 человек. Умерших — 196 525, выздоровевших — 778 803.

По данным Роспотребнадзора по состоянию на 24 апреля, в России диагностировано 68 766 случаев заболевания COVID-19. 5589 человек вылечились, 617 пациентов скончались.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

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