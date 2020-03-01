Авто / мото
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Мотоспорт

Этап Moto GP в Катаре отменен из-за коронавируса

1 марта 2020, 23:39

Этап Moto GP в Дохе (Катар) отменен, сообщает официальный сайт Международной мотоциклетной федерации. Причиной стала эпидемия коронавируса. 29 февраля в Катаре был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом, этап должен был состояться 8 марта.

Из-за вспышки эпидемии коронавируса в Италии Катар ограничил въезд граждан из этой страны — все прибывающие отправляются на карантин по меньшей мере на 14 дней.

Этапы Moto2 и Moto3 состоятся, поскольку их участники прибыли в Катар еще в начале недели.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир