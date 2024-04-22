Алексей Титов: «Лето на «Игора Драйв» будет очень насыщенным»

Один из крупнейших в России автодромов «Игора Драйв» начинает летний сезон. С чем к старту подошла его команда, что предложат любителям автоспорта и быстрой езды и почему в Ленинградскую область стоит обязательно приехать, «СЭ» рассказал генеральный директор «Игора Драйв» Алексей Титов.

— У нас отличное настроение и планов громадье, — начал Титов. — Мы, конечно, всесезонный комплекс, но летом на «Игора Драйв» выше загрузка и больше различных возможностей для посетителей. И наша основная задача — максимально воспользоваться своей многофункциональностью. Площадок много, с ними можно и нужно работать, благо инфраструктура позволяет использовать их одновременно. У нас уже сформировалась команда, настоящий слаженный коллектив, созданы свои наработки, что позволяет проводить и крупные, и малые мероприятия на самом высоком уровне. Следующий шаг — максимально эффективно использовать каждый квадратный метр автодрома, имеющийся в нашем распоряжении, и каждый час летнего сезона.

Из зимы в лето

— Довольны тем, как прошла для вас минувшая зима, ведь у автодрома «Игора Драйв» круглогодичный режим работы?

— Да, зима была потрясающая. Впервые за несколько лет у нас была настоящая, холодная, снежная и полноценная зима. Это позволило по максимуму использовать все возможности комплекса «Игора Драйв». Например, мы приняли центральный этап традиционной гонки «Лыжня России», посвященный 80-летию снятия блокады Ленинграда, — это возможность нестандартно подойти к использованию основной шоссейно-кольцевой трассы, засыпанной снегом. Помимо этого, у нас проходят и различные региональные лыжные старты, куда может приехать каждый желающий. И это вызывает у спортсменов-любителей неподдельный интерес. Уже традиционно состоялся этап чемпионата России по ралли-рейдам — баха «Северный лес». Мы постоянно думаем, как в наших условиях ее развивать и делать более интересной для участников. Также мы впервые провели автотриатлон, который очень хорошо зашел, — это возможность любителям, у которых нет гоночного авто и профессиональной лицензии, проверить себя в настоящем спортивном режиме. В программу автотриатлона входили гонка на равномерность движения, когда нужно ехать несколько кругов по снежно-ледовой трассе с максимально стабильным временем, а также джимхана и вождение на льду. Слоты на участие разлетелись очень быстро, и сейчас мы работаем над тем, чтобы создать полноценную зимнюю и летнюю серии по автотриатлону. Ну и плюс наши традиционные зимние услуги — зимний дрифт, джимхана, ледовый картинг и центр контраварийной подготовки.

— Вы ведете статистику посетителей? И что важнее — привлекать новых людей или стремиться, чтобы возвращались те, кто уже у вас побывал?

— Конечно, статистику мы ведем. В прошлом году автодром «Игора Драйв» посетило более 100 тысяч человек, и у нас есть цели увеличивать эти цифры. Что касается второй части вопроса — для нас важна вся наша аудитория. Безусловно, стоит задача популяризации площадки, чтобы о нас узнавало как можно больше людей. Но у нашей работы есть и коммерческая составляющая, то есть за услуги, которые мы оказываем, люди должны голосовать рублем. А основа любой коммерции — постоянно возвращающиеся клиенты. Их у нас много — и в центре контраварийной подготовки, и в картинг-центре, где у нас есть клубное членство, большой популярностью пользуются и трек-дни на шоссейно-кольцевой трассе.

— Что нового и интересного готовите в нынешнем году как для постоянных посетителей, так и для тех, кто приедет впервые?

— У нас будет четыре этапа Кубка по дрифту Igora Drive Drift Challenge, который стартует 11-12 мая, — это важная история, которая позволяет «Игора Драйв» правильно выстраивать отношения со спортсменами Петербурга и всего Северо-Западного федерального округа. Это соревнования базового уровня, на которых местные гонщики, помимо прочего, могут встретиться и пообщаться, а также оценить свои возможности. Естественно, мы продолжаем развивать проект GARAGE FEST, который пройдет уже третий раз. Особый акцент — на детском спорте: у нас есть школа мотокросса, недавно была открыта и «Академия Микро 4Т» , а в нынешнем году мы совместно с SMP Racing запускаем серию «Академия СМП 4Т» — это возможность не просто развиваться в регионе, но еще и дать лучшим юным спортсменам возможность попасть в большой спорт. Ведь победители региональных соревнований, проходящих в Петербурге, Подмосковье и Татарстане, встречаются в гранд-финале в Сочи. Считаю, это очень крутая история — шанс не только оценить свои силы, но и сравнить себя с ребятами из других уголков нашей страны. Это делает автоспорт более массовым.

— Несмотря на отсутствие международных стартов, на автодроме «Игора Драйв» в 2023-м был очень насыщенный календарь — в том числе дрифт, гонки на выносливость, ралли-кросс. В нынешнем году расписание будет примерно таким же?

— Рассчитываем, что как минимум настолько же плотным. Мы увеличиваем количество стартов в рамках ряда серий — например, этапы RDS GP у нас состоятся дважды, один летом и еще один на финише сезона. Также активно работаем вместе с коллегами из SMP Racing, чтобы их старты проходили у нас как можно чаще — это и РСКГ, и их собственная серия гонок на выносливость. Плюс GARAGE FEST, плюс Igora Drive Drift Challenge, плюс три этапа автотриатлона. И еще целый ряд мероприятий. Повторюсь — у нас уникальный, всесезонный и очень гибкий комплекс, что дает возможность параллельно работать по целому ряду направлений.

Фото «Игора Драйв»

Мир фестивалей

— Конечно, центральным событием лета на автодроме остается масштабный фестиваль GARAGE FEST. Можно ли уже приоткрыть тайну, что ждет его гостей на этот раз?

— Все, кому понравились предыдущие фестивали, могут смело резервировать даты и планировать поездку в Ленинградскую область на 27-28 июля всей семьей. Расписание будет очень насыщенным — музыка, драйв, эмоции, вкусная еда, атмосфера. У нас точно будут дрифт, кольцевые гонки, музей под открытым небом с уникальными автомобилями и выставка экзотической техники, посвященная в этом году машинам в кино и музыке, автолекторий и дискуссионный клуб, соревнования «Формула Студент». Мы уже анонсировали первого артиста: в этом году в воскресенье свой концерт даст поп-рэп-дуэт HammAli & Navai,. Чуть позже мы объявим субботнего артиста. А еще к нам присоединится прекрасная серия Classic Touring Cup — гонки на исторических автомобилях. Ведь GARAGE FEST изначально задумывался как ретроспектива отечественного автоспорта, и очень интересно увидеть на трассе классику, рожденную в том числе и в СССР, — ВАЗы, «Москвичи», «Волги». Словом, на фестивале любой найдет себе занятие по душе — и спортсмены, и фанаты гонок, и те, кто в принципе неравнодушен к автомобилям как к культурному явлению.

— В прошлом году вы говорили, что серьезно думаете о том, чтобы проводить похожий уик-энд и для любителей двухколесной техники. Мотофестивалю быть?

— Обязательно. Уже несколько раз говорил об этом в интервью, и мы продолжаем двигаться к намеченной цели. Фестиваль будет называться «Мото Драйв» и пройдет с 29 по 30 июня. Это будет мероприятие с акцентом на наше двухколесное братство. Два основных направления — шоссейно-кольцевые мотогонки и использование мотоцикла на бездорожье. Над первым мы работаем совместно с опытным организатором Александром Марцевичем и его серией Motoring. В рамках второго у нас будет отдельный блок, посвященный эндуро и мотокроссу. Задействуем как трассу, так и близлежащие леса и поля, чтобы еще раз убедиться — мотоцикл прекрасен не только на шоссе. Ну и, конечно, все это будет сопровождаться большим количеством хорошей музыки, вкусной еды и многого другого. В том числе и новый формат единственного в стране автотеатра «Драйв Шоу» станет в этом году частью «Мото Драйв».

— Для вас какой из проектов на предстоящий сезон самый интересный?

— Они все интересные, не смогу выделить какой-то один. Работа на «Игора Драйв» дает возможность одновременно заниматься разноплановыми проектами, каждый из которых позволяет достигать определенных целей. У нас есть проекты коммерческие, социальные, развивающие, и каждый из них ценен по-своему.

Фото «Игора Драйв»

Любишь кататься — катайся!

— Известно, что у вас есть что предложить и тем, кто не только любит смотреть на быстрые машины, но и сам не прочь сесть за руль. Расскажете подробнее?

— Для тех, кто любит сам оказаться за рулем, у нас есть богатый автомотопарк — можно взять машину или мотоцикл в аренду и покататься в том формате, который интересен. Или приезжайте на своем автомобиле на трек-дни. Хотя вовсе не обязательно мчаться сломя голову по трассе. Если кому-то интереснее, например, овладеть искусством управления автомобилем, у нас есть целый центр контраварийной подготовки, который вообще не про скорость, а про безопасность движения и правильные действия в нестандартных ситуациях. На «Игора Драйв» есть возможность смоделировать их и отработать.

— Трассу для картинга на «Игора Драйв» называют лучшей в России. Она стоит того, чтобы приезжать к вам специально?

— Конечно. У нас не просто очень хорошая конфигурация трассы, а еще и отличная прокатная техника. Это известные в картинговых кругах французские машины Sodi нескольких категорий, заслуженно считающиеся лучшими в мире. И все это дополняется продуманной инфраструктурой — у нас есть все необходимое для комфортного пребывания, включая раздевалки с душевыми и учебный класс. Если же возвращаться к трассе — она длинная, с перепадами высот, сложными связками поворотов, что для России большая редкость, если говорить именно о прокате, а не о спортивных треках.

— С недавних пор на автодроме работает и детская «Академия картинга», использующая машины класса «Микро4Т». Чем важен этот проект? Каких результатов хотели бы добиться?

— Класс «Микро4Т», на наш взгляд, оптимален для начинающих. Мы запустили этот проект и уже получили отдачу — ребята, прошедшие нашу программу, попали на всероссийский уровень. Например, 9-летний Роман Сергеев два года назад пришел с родителями в прокатный картинг, ему понравилось. Он продолжил заниматься в академии, а в нынешнем году уже едет в первенстве СЗФО и России в классе «мини». И то, что в прошлом году на нас вышли представители программы SMP Racing, тоже говорит о том, что Академия картинга на правильном пути. То есть мы не просто даем детям шанс попробовать сделать первые шаги в автоспорте в безопасных условиях, но и сразу задаем вектор развития. Частая проблема — когда талантливые ребята не развиваются, постоянно катаясь на прокатных картах без возможности выйти на новый уровень, в том числе и финансовой. А в нашей академии есть возможность делать эти шаги уже в спортивном режиме и с помощью профессионалов. Для нас это в том числе и социальный проект.

Фото «Игора Драйв»

— Если зимой по трассе бегают на лыжах, то летом она тоже используется для соревнований того, у чего в принципе нет мотора?

— Естественно. Мы дружим и с поклонниками летнего активного отдыха — в определенные дни по нашей трассе можно и пробежаться, и проехать на велосипеде или роликах. Первоклассное качество асфальта позволяет делать это с максимальным комфортом и в полной безопасности. В отличие от дороги общего пользования, улицы или даже двора, здесь вы не мешаете никаким другим участникам движения. Я сам порой кручу педали и знаю, как сложно сохранять ритм, когда-то светофор, то нужно пропустить пешехода, то трамвайные рельсы. А здесь просто сказка.

— Много говорилось о том, что в перспективе «Игора Драйв» должен стать настоящим центром семейного отдыха для всех любителей автоспорта. Сейчас на каком отрезке этого пути вы находитесь?

— Мы уже достигли нужной точки, и теперь главное — не переставать развиваться с учетом запросов публики. У нас можно посмотреть на лучших гонщиков страны, можно самому покататься. Если не хотите сидеть за рулем — есть прекрасный музей автоспорта с уникальными экспонатами, чего стоит один только Bugatti Type 35B, легендарная машина. А еще отличный ресторан с видом на стартовую прямую, лазерный тир и много чего еще. Если же вообще не хочется автоспорта, то через дорогу находится курорт «Игора», где точно есть то, что вам нужно, — там гостиница с шикарными номерами, обалденный спа-центр с бассейном, ледовая арена, боулинг, зиплайн, парк и куча разных развлечений на природе. Приезжайте и обязательно оцените. «Игора» — это полноценный развлекательный комплекс с услугами на любой вкус. У нас можно одинаково интересно провести как уик-энд, так и длинные праздники или даже недельный отпуск.