Квят возвращается в топовые автогонки. Он дебютирует в главной серии мира после «Формулы-1»!

Россиянина ждут в NASCAR уже в эти выходные.

На ближайших выходных стоит посмотреть не только «Гран-при Венгрии» «Формулы-1», но и гонку Verizon 200 at the Brickyard, которая пройдет на бывшей трассе «Ф-1» в Индианаполисе. На это есть как минимум три причины.

Первый русский в NASCAR

Во-первых, наконец есть за кого поболеть: впервые за долгие годы в американских гонках будет самый сильный российский пилот — Даниил Квят, который прошел через шесть сезонов в «Формуле-1» и имел подиумы. Ранее в IndyCar выступал Михаил Алешин, но в американской табели о рангах кузовной NASCAR ценится выше формульного IndyCar, а Квят по статусу куда выше Алешина.

Об участии Квята в американских гонках заговорили еще в прошлом году, но теперь он официально подтвердил переход: «Очень рад дебютировать в NASCAR в эти выходные в Индианаполисе!» — написал Квят на своей странице в Twitter.

Во-вторых, трасса — не овал, которые многие из нас считают унылыми. Это так называемый road coarse, то есть обычная дорожная трасса с левыми и правыми поворотами. От овала там только один наклон (бэнкинг) при выходе на прямую старт-финиш. Если проще — это та же трасса, на которой проходили Гран-при США до Техаса.

В-третьих, рискну предположить, что гонка в Индианаполисе получится намного интереснее, чем ГП Венгрии. Вместо унылых покатушек по медленному «Хунгарорингу» вы увидите кучу аварий, после любой из которых в NASCAR выезжает машина безопасности. Это совсем другой формат, намного более зрелищный и контактный. И подходящий русской «торпеде» Квяту, который умеет толкаться на трассе.

Наконец, именно на трассе в Индианаполисе прошла самая сумасшедшая гонка всего сезона-2022 в автоспорте — Гран-при GMR в IndyCar. Если вы пересмотрели все фильмы и сериалы (а новые, как известно, в Россию не завезли) и у вас есть вечером два свободных часика, обязательно зацените. Тут и знакомые нам Хуан-Пабло Монтойя и Ромен Грожан, орущий по радио про «идиотов» вокруг, и несколько зарядов дождей, и хаос с вылетами и шинной тактикой. Просто загляденье.

Каковы перспективы Квята?

Даниил выйдет на старт в субботу, когда пройдет практика и квалификация. Многого ждать от 28-летнего уфимца не стоит — на этой трассе у него опыта нет, и хотя от овала бог уберег, но наскаровские автомобили сильно отличаются по настройкам, и времени привыкнуть к ним нужно много. По сути, единственным успешным гонщиком NASCAR с опытом европейских серий стал тот же Монтойя, который одержал одну победу и финишировал на восьмом месте в одной из чемпионатов.

В этом сезоне Квят должен был стартовать в серии WEC, мировом чемпионате на выносливость, но за две недели до первого этапа российская команда G-Drive Racing была вынуждена сняться с чемпионата, не согласившись с условиями FIA. Российские гонщики должны были подписать декларацию о мире, связанную с событиями на Украине. Хотя устремленность к миру никто не отрицает, некоторые положения документа спорные. Квят отказался подписывать декларацию FIA, призвав не смешивать политику и спорт.

Иронично, что Квят, который не согласился с FIA, нашел пристанище в США, стране, с которой у России наихудшие отношения. В NASCAR все демократичнее: никаких деклараций, только бизнес и ничего лишнего и личного. На Verizon 200 Квят заявлен под 26-м номером, который у него был в «Формуле-1», он будет выступать за команду Team Hezeberg на машине «Тойота». Предполагается, что он также стартует еще в двух гонках сезона — в Уоткинс-Глене и Шарлотте. Причем дебютирует россиянин сразу в сильнейшем дивизионе из трех — NASCAR Sprint Cup Series.

Команда Hezeberg — прямо скажем, не главная в NASCAR, появляется лишь в некоторых гонках. Лучший результат ее пилотов в этом году — 22-е место Жака Вильнева (да-да, того самого чемпиона «Ф-1» 1997 года). Всего участников гонок более 40, в отличие от «Формулы-1», так что результат это достойный.

Как смотреть NASCAR?

Если вы все-таки решите освободить воскресный вечер в 21:30 ради просмотра гонки (NASCAR транслирует с русскими комментариями группа ВКонтакте Be On Edge), то имеет смысл хотя бы шапочно разобраться в правилах. Справедливо говорят, что NASCAR — серия непонятная и специфическая, однако на самом деле, чтобы понять гонки, достаточно азов.

Во-первых, каждая гонка в NASCAR состоит из трех этапов, два из которых заканчиваются промежуточным финишем под зелено-белым клетчатым флагом. Последний — собственно, финишем всей гонки. За промежуточные отсечки гонщики получают очки от 1 до 10, но что самое важное, пелетон после них снова спрессовывается. В терминах «Формулы-1» это означало бы, что преимущество «Ред Булла» и «Феррари» обнулялось бы два раза за гонку.

Система начисления очков совершенно отличается от «Формулы-1». Их получают все участники гонки, победитель — 40. Бонусные очки получают те, кто лидировал хотя бы один круг и гонщик с наибольшим количеством кругов лидирования.

В чемпионате есть регулярный сезон и плей-офф. Первые 26 гонок идет отбор в топ-16, после чего очки лидеров обнуляются и начинается турнир из 10 гонок на выбывание. К последнему этапу на титул претендуют только четыре человека.

Желтые флаги и сейфти-кар в NASCAR выезжает практически при любой аварии. А гонки могут даже продлеваться из-за желтых флагов — вводится так называемый овертайм, чтобы дать пилотам побороться на финише.