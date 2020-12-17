Первый тренер Квята и Мазепина Олег Гуськов — о шансах Даниила вернуться в «Формулу-1», скандальном ролике Мазепина и трудолюбии Никиты.

Уже второй ученик Олега Гуськова и его сына Павла Гуськова дебютирует в «Формуле-1». Даниил Квят впервые сел за руль машины королевской серии в 2014 году и провел шесть полноценных сезонов в командах «Ред Булл», «Торо Россо» и «Альфа Таури» (всего 112 «Гран-при»), а Никита Мазепин в начале декабря подписал долгосрочный контракт с «Хаасом» и будет выступать за американскую команду вместе с Миком Шумахером. В интервью «СЭ» Олег Гуськов оценил прошедшие сезоны своих подопечных, прокомментировал скандальный эпизод с роликом Мазепина в Instagram и объяснил, за счет чего Квят так высоко котируется в мире автоспорта.

Лучший состав инженеров «Альфа Таури» работал на Гасли

— Что скажете о сезоне Даниила Квята, который сложился для него не так удачно, как многие ожидали?

— Ему катастрофически не хватало везения. Со сменой резины, действиями инженеров команды. При этом Даня выдал яркую концовку, выжимал максимум из этой машины. Если бы он был поудачливее, то мог бы быть на подиуме и в «Имоле», и в «Сахире». А так свою работу он выполнил на достаточно высоком уровне, почти не допускал ошибок, претензий со стороны руководства «Ред Булла» к нему быть не должно.

— Какая гонка стала лучшей для россиянина этом сезоне?

— Было достаточно много ярких гонок. Большего всего запомнились два последних этапа. Даня был очень хорош, хоть и не взял очки в Абу-Даби.

— У вас есть понимание, почему у Квята не заладилось в первой половине, когда он постоянно проигрывал в квалификации своему напарнику Пьеру Гасли и набрал всего 4 очка в восьми «Гран-при»?

— Я не могу быть объективным. Считаю, что уровень его квалификации как гонщика был достаточно высокий, чтобы брать очки в каждой гонке, даже на болиде «Альфа Таури». Если взять этап в Катаре, где трасса была новая для всех, то у Дани были отличные результаты. Шестое место в квалификации и седьмое в самой гонке. Сам он допускает минимальное количество ошибок, а вот команда в отношении Квята работала не на 100 процентов. Та информация, которую Даня давал инженерам для настройки машины, не всегда принималась во внимание. Он не всегда получал от машины то, что хотел. Возможно, это связано с новыми элементами на шасси, непопаданием в настройки. У меня было ощущение, что лучший состав инженеров «Альфа Таури» работает на Гасли.

— Есть мнение, что Квята надломила ситуация, когда в августе 2019-го он не получил второй шанс закрепиться в «Ред Булл». Тогда «быки» сделали выбор в пользу Алекса Албона. Что вы думаете об этом?

— Нет. Даня — профессионал с большой буквы. Он нормально воспринял ту ситуацию. Понимаете, талантливому гонщику надо иметь в комплекте быструю, хорошо настроенную машину и грамотную тактику на гонку. Если бы Квят ехал на «Мерседесе», то он бы боролся за чемпионство. Там бы он отрабатывал свой талант на 100 процентов. Это касается не только него, но и многих других гонщиков пелотона, которые бы в немецкой команде ездили не хуже, чем Хэмилтон и Боттас. Еще одно доказательство моих слов — это замена Льюиса на Джорджа Рассела в Катаре. Тогда юниор чуть не выиграл гонку, помешали ошибки команды. В «Формулу-1» не попадают случайные люди, но не все зависит от пилотов. Огромное значение имеет машина и инженеры.

Квят входит в топ-3 по торможению среди пилотов «Формулы-1»

— Почему вы уверены, что он боролся бы за титул на быстрой машине?

— Чтобы сравнивать пилотов, надо углубляться в детали. Еще в картинге мы сделали акцент на его подготовке на торможение, очень много работали над этим элементом. На чемпионате Европы и мира по картингу он умудрялся отъедать по 2-3 метра на торможении. Этот навык не зависит от настроек машины. Хорошо тормозит только тот, кто умеет это делать. А практически все ключевые обгоны происходят на торможении. В этом элементе Даниил, на мой взгляд, входит в топ-3 среди всех пилотов «Формулы-1».

— Какая бы серия подошла Даниилу после ухода из «Альфа Таури»?

— Пилот такого уровня приспособится к любой серии. Уверен в этом.

— Он советовался с вами по поводу продолжения карьеры?

— Даня уже опытный спортсмен, который лучше меня знает, как и где применить свои навыки. Вряд ли я бы дал ему какой-то ценный совет. При этом я считаю, что дорога в «Формулу-1» для него не закрыта. Тот же Хельмут Марко понимает его потенциал. Если у Цуноды или другого пилота системы «Ред Булл» не пойдет, то они вновь могут пригласить Квята.

Мазепин должен повзрослеть и правильно выбирать окружение

— Еще вы с Павлом вы около пяти лет тренировали Никиту Мазепина. Он действительно талант, достойный дебюта в «Формуле-1»? Многие считают, что все дело в финансовых возможностях его отца.

— В «Формуле-1» не бывает случайных людей, это факт. Деньги решают далеко не все. Давайте посмотрим на выступление Никиты в «Формуле-2» — моносерии. Результаты зависели от опыта команды и таланта гонщика. А команда Никиты была создана с нуля. Она еще сырая, но при этом Мазепин конкурировал с гонщиками из Prema, UNI-Virtuosi, Carlin. За Carlin в прошлом гонялся Михаил Алешин, это команда с десятилетним опытом. Это о многом говорит. Плюс Никита сам много работал над настойками машины, над ее балансом.

С детского возраста он ставил перед собой цель попасть в «королевскую серию». Думаю, и родители его бы не поддержали, если бы не видели его целеустремленность. Все это было подкреплено трудом, он не халявил, никогда не работал спустя рукава. Снимаю шляпу перед ним за ту работу, какую он проделал. То же самое могу сказать и про Квята.

— Сможет ли Мазепин бороться за очки в «Хаас», учитывая все проблемы команды? Или главным для него будет обогнать своего напарника по команде?

— Они давно знакомы с Миком. Ехали в одной команде еще в картинге. Я считаю, что это нестандартный эксперимент, когда команда одновременно приглашает двух молодых пилотов. Обычно есть опытный гонщик и дебютант, который черпает информацию по телеметрии у своего старшего коллеги. Поэтому со стороны этот шаг выглядит авантюрным. Но, видимо, акцент был сделан на то, что оба пилота достаточно информативны и помогут команде не хуже опытных мастеров разобраться в настройках, чтобы получить максимальный результат.

Если говорить про задачу Мазепина на первый год, то ему важно вкатиться в машину, прочувствовать ее поведение на трассе, набраться опыта. А будут ли очки — большой вопрос. Конечно, и Никита, и Мик будут стремиться к этому, но вряд ли у «Хаас» будет большой прорыв в 2021-м. Возможно, они поедут чуть быстрее, но незначительно.

— Как вы думаете, эпизод со скандалом, который был вызван публикацией в соцсетях Мазепина, может повлиять на него психологически?

— Никак не повлияет. Просто для него это хороший урок. Ему надо понимать, что теперь его статус публичности повысился. Поэтому юниорские выходки должны уйти на задний план, он должен повзрослеть и правильно выбирать окружение. Если бы он не был пилотом команды «Формулы-1», то этот ролик никого бы не заинтересовал.

Я хорошо знаю Никиту и могу сказать, что это очень достойный человек, настоящий трудяга. По степени вовлеченности в предмет я бы сравнил его с Квятом. И когда мы начинаем рассуждать, достоин ли человек попасть в «Формулу-1» или нет, то мы часто забываем, какой путь они проходят. Мой сын тоже занимался автоспортом, и когда мы сейчас обсуждаем тот период, то он говорит, что у него не было детства. Не было даже велосипеда. Зато был карт и многочасовые тренировки каждый день. Про Квята и Мазепина могут сказать то же самое. Они терпят приличные лишения, чтобы забраться на вершину. Идет работа, работа, работа. Нагрузки даже в картинге очень высокие. Обывателю даже представить тяжело, какие объемы пилоты делают в спортзале. Помимо физики надо еще контролировать питание, вес. Они не могут позволить себе многие продукты, замедляющие реакцию. Так что их доле не позавидуешь.