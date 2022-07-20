Трек «Игора Драйв» стал еще привлекательнее

На автодроме в Ленинградской области состоялось официальное открытие новой конфигурации шоссейно-кольцевой трассы, готовой принимать спортивные мероприятия самого высокого статуса.

В открытии приняли участие: директор гоночных трасс автодрома «Игора Драйв» Андреа Беноцци, генеральный проектировщик автодрома «Игора Драйв» Владимир Васильев, генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов, советник президента Российской автомобильной федерации Сергей Иванов, председатель комитета Мотоциклетной федерации России по трассам и безопасности Павел Волков, а также одна из самых известных российских девушек-автогонщиков Ирина Сидоркова.

Модернизация трассы началась в августе 2021 года и велась по проекту Германа Тильке, главного архитектора международных гоночных треков и проектировщика изначальной версии трассы, с привлечением FIA, FIM и руководства главных гоночных серий мира. Сейчас к основной конфигурации добавилась новая связка, и теперь общая длина трассы составляет 5183 м. Более сложным и интересным стал рельеф — перепад высот составляет до 20,5 метра, а спуск между 15-м и 16-м поворотами достигает 12,5 %.

После модернизации трек стал еще более интересным для гонщиков и зрелищным для гостей автодрома. Появилось больше возможностей для борьбы и обгонов. Удлиненные старт-финишная прямая (1100 м) и прямая к 13-му повороту (600 м) позволят поставить новые рекорды скорости. Увидеть все это можно из амфитеатра с невероятным обзором на трассу и с других новых точек обзора. Особое внимание уделялось безопасности для авто- и мотогонщиков. Были увеличены зоны вылета и применены последние стандарты безопасности FIA и FIM. Новая конфигурация отвечает всем требованиям ведущих российских и международных федераций: РАФ, МФР, FIA, FIM.

В текущем сезоне на новой трассе пройдут ведущие российские соревнования: Российская серия кольцевых гонок (РСКГ), Российская Дрифт Серия (RDS), чемпионат России Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам, а также Russian Endurance Challenge (REC) — российские многочасовые автомобильные гонки на выносливость. Эпицентром летнего сезона станет «Garage Fest Игора Драйв» — двухдневный фестиваль скорости, драйва и музыки. Он пройдет на автодроме 6-7 августа 2022 года. В эти дни на главной трассе состоится гонка на выносливость REC, на других площадках «Игора Драйв» пройдет автомобильная выставка «Автокультура», состоятся концерты любимых российских исполнителей сразу на двух сценах, а гости смогут попробовать себя в различных дисциплинах авто- и мотоспорта — от картинга до мотокросса.