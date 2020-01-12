Восьмой этап «Дакара» отменен из-за смерти португальского гонщика

Восьмой этап ралли-марафона «Дакар» отменен в связи со смертью португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша, который погиб во время седьмого этапа, сообщается на официальном сайте соревнований. Очередной этап должен был состояться в понедельник.

«Паулу уважали как ветераны, так и менее опытные участники, которые восищались им, — говорится в сообщении на официальном сайте «Дакара». — После совместной встречи с гонщиками организаторы приняли решение отменить восьмой этап в классе квадроциклов и мотоциклов, чтобы таким образом почтить память нашего друга. Вся семья «Дакара» соберется, чтобы почтить память Паулу на брифинге этим вечером».

40-летний гонщик упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. Спортсмен был доставлен на вертолете в больницу, где была констатирована его смерть. Причиной гибели мотогонщика врачи называют остановку сердца.

Гонсалвеш 13 раз принимал участие в «Дакаре». В 2015 году он занял второе место в общем зачете ралли-марафона, четырежды он попадал в число десяти лучших гонщиков.

The Stage 8 for tomorrow is cancelled for bikes and quads categories: https://t.co/tzXau5N9j8



L'?tape 8 de demain est annul?e dans les cat?gories motos et quads : https://t.co/o0mQ0uUQY2



Etapa 8: anulaci?n de la carrera de motos / quads: https://t.co/QgzER4PTuU#Dakar2020 pic.twitter.com/48sc21RqfA — DAKAR RALLY (@dakar) January 12, 2020

Португальский мотогонщик погиб во время седьмого этапа «Дакара»