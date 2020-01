Восьмой этап «Дакара» отменен из-за смерти португальского гонщика

The Stage 8 for tomorrow is cancelled for bikes and quads categories: https://t.co/tzXau5N9j8



L'?tape 8 de demain est annul?e dans les cat?gories motos et quads : https://t.co/o0mQ0uUQY2



Etapa 8: anulaci?n de la carrera de motos / quads: https://t.co/QgzER4PTuU#Dakar2020 pic.twitter.com/48sc21RqfA