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Восьмой этап «Дакара» отменен из-за смерти португальского гонщика

21:41

Восьмой этап ралли-марафона «Дакар» отменен в связи со смертью португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша, который погиб во время седьмого этапа, сообщается на официальном сайте соревнований. Очередной этап должен был состояться в понедельник.

«Паулу уважали как ветераны, так и менее опытные участники, которые восищались им, — говорится в сообщении на официальном сайте «Дакара». — После совместной встречи с гонщиками организаторы приняли решение отменить восьмой этап в классе квадроциклов и мотоциклов, чтобы таким образом почтить память нашего друга. Вся семья «Дакара» соберется, чтобы почтить память Паулу на брифинге этим вечером».

40-летний гонщик упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. Спортсмен был доставлен на вертолете в больницу, где была констатирована его смерть. Причиной гибели мотогонщика врачи называют остановку сердца.

Гонсалвеш 13 раз принимал участие в «Дакаре». В 2015 году он занял второе место в общем зачете ралли-марафона, четырежды он попадал в число десяти лучших гонщиков.

Португальский мотогонщик погиб во время седьмого этапа «Дакара»

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