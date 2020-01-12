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Португальский мотогонщик погиб во время седьмого этапа «Дакара»

12:42
Паулу Гонсалвеш. Фото twitter.com
Паулу Гонсалвеш. Фото twitter.com

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар», информирует пресс-служба соревнований.

40-летний гонщик упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. Спортсмен был доставлен на вертолете в больницу, где была констатирована его смерть. Причиной гибели мотогонщика врачи называют остановку сердца.

Гонсалвеш 13 раз принимал участие в «Дакаре». В 2015 году он занял второе место в общем зачете ралли-марафона, четырежды он попадал в число десяти лучших гонщиков.

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