Португальский мотогонщик погиб во время седьмого этапа «Дакара»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли-марафона «Дакар», информирует пресс-служба соревнований.

40-летний гонщик упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. Спортсмен был доставлен на вертолете в больницу, где была констатирована его смерть. Причиной гибели мотогонщика врачи называют остановку сердца.

Гонсалвеш 13 раз принимал участие в «Дакаре». В 2015 году он занял второе место в общем зачете ралли-марафона, четырежды он попадал в число десяти лучших гонщиков.